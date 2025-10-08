Icon Menü
Notfälle: Nach Chemieunfall geben Behörden Entwarnung

Notfälle

Nach Chemieunfall geben Behörden Entwarnung

Stundenlang waren rund 250 Einsatzkräfte wegen eines Chemieunfalls in Mainaschaff auf den Beinen. Am späten Abend geben die Behörden Entwarnung.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine große Rauchwolke zog am Abend über die Region.
    Eine große Rauchwolke zog am Abend über die Region. Foto: Ralf Hettler/dpa

    Entwarnung in Unterfranken: Einige Stunden nach dem Chemieunfall in einem Industriebetrieb in Mainaschaff bei Aschaffenburg haben die Behörden ihre Warnung aufgehoben. Messungen seien als unbedenklich eingestuft worden, hieß es von der Gemeinde Mainaschaff. Vier Menschen waren bei dem Störfall leicht verletzt worden.

    Den Erkenntnissen zufolge hatte ein Metallteil, das in ein mit Salpetersäure gefülltes Becken gefallen war, eine chemische Reaktion ausgelöst. Bei der Reaktion der Materialien miteinander seien nitrose Gase entstanden, teilte der Landkreis Aschaffenburg mit.

    Direkt nach dem Vorfall hatte sich über dem Firmengelände eine kräftige, orangefarbene Wolke gebildet. Stundenlang waren rund 250 Einsatzkräfte verschiedener Organisationen vor Ort.

    Bei Aschaffenburg läuft ein großer Feuerwehreinsatz.
    Bei Aschaffenburg läuft ein großer Feuerwehreinsatz. Foto: Ralt Hettler/dpa
    In Schutzausrüstung waren Einsatzkräfte vor Ort.
    In Schutzausrüstung waren Einsatzkräfte vor Ort. Foto: Ralf Hettler/dpa
