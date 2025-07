Polizei findet Leiche nach Badeunfall von Jugendlichem

Bei der Suche nach einem beim Schwimmen mit seinem Fußballteam im Main untergegangenen Jugendlichen hat eine Polizeidrohne eine männliche Leiche gefunden. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich «höchstwahrscheinlich» um den 17-Jährigen. Wasserwacht, Wasserschutzpolizei und Feuerwehr bargen den Toten bei Eibelstadt (Landkreis Würzburg) aus dem Fluss.

Der 17-Jährige war am Sonntag mit anderen Mitgliedern seines Fußballteams beim Lauftraining südlich von Würzburg den Fluss entlang gejoggt. Dann wollte die Gruppe bei Winterhausen quer durch den Main schwimmen - doch der Jugendliche kam nicht auf der anderen Seite an. An der Stelle ist das Baden im Main laut Polizei untersagt.

Polizei und Rettungskräfte hatten in den folgenden Tagen weiter nach dem Jugendlichen gesucht - unter anderem mit Hilfe von Booten und einer Drohne. Die Leiche wurde dabei laut Polizei am Mittwoch im nur wenige Kilometer flussabwärts gelegenen Eibelstadt gefunden.