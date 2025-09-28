Radfahrer leblos gefunden - Polizei ermittelt

Radfahrer haben einen Mann auf einem Radweg bei Neustadt am Main (Landkreis Main-Spessart) leblos neben seinem Fahrrad gefunden. Sie wählten sofort den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte leiteten die Reanimation ein und brachten den 71-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Mann starb den Angaben zufolge noch am selben Tag.

Ob der Radfahrer am Freitagnachmittag einen plötzlichen Herztod erlitt oder durch einen Sturz ums Leben kam, war laut Polizei zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen war er alleine unterwegs und die Beamten schließen ein Fremdverschulden oder Beteiligung anderer aus. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.