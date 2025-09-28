Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Notfälle: Radfahrer leblos gefunden - Polizei ermittelt

Notfälle

Radfahrer leblos gefunden - Polizei ermittelt

Auf einem Radweg finden Menschen einen leblosen Radfahrer. Kurze Zeit später stirbt der Mann im Krankenhaus. Die Todesursache ist unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Rettungskräfte brachten den 71-Jährigen unter Reanimation ins Krankenhaus. (Symbolbild)
    Rettungskräfte brachten den 71-Jährigen unter Reanimation ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Radfahrer haben einen Mann auf einem Radweg bei Neustadt am Main (Landkreis Main-Spessart) leblos neben seinem Fahrrad gefunden. Sie wählten sofort den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte leiteten die Reanimation ein und brachten den 71-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Mann starb den Angaben zufolge noch am selben Tag.

    Ob der Radfahrer am Freitagnachmittag einen plötzlichen Herztod erlitt oder durch einen Sturz ums Leben kam, war laut Polizei zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen war er alleine unterwegs und die Beamten schließen ein Fremdverschulden oder Beteiligung anderer aus. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden