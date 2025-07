Reizgas an Münchner Schule ausgetreten

An einer Münchner Schule ist Reizgas ausgetreten. Wie die Feuerwehr mitteilte, kamen drei Menschen ins Krankenhaus, 16 klagten über leichte Beschwerden. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler hätten am Vormittag über Augenreizungen und Atembeschwerden geklagt. Daraufhin kam es zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Messungen wurden durchgeführt und der betroffene Bereich gelüftet. 69 Kinder und Jugendliche wurden in ein benachbartes Gebäude gebracht. Woher das Gas kam, war zunächst unklar.

