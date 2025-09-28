Reizgas bei Kirchweih - zehn Verletzte

Zehn Menschen sind während einer Kirchweih im Landkreis Schwandorf durch versprühtes Reizgas verletzt worden. Zuvor soll es zu einem Streit auf der Feier in Pfreimd gekommen sein, teilte die Polizei mit. Dabei soll ein 18-Jähriger sein Tierabwehrspray gezückt und versprüht haben.

Die zehn Leichtverletzten wurden vom Rettungsdienst behandelt, ins Krankenhaus musste niemand. Der junge Verdächtige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Details zu dem Streit gab es vorerst keine. Es wird ermittelt.