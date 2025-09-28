Icon Menü
Notfälle: Reizgas bei Kirchweih - zehn Verletzte

Notfälle

Reizgas bei Kirchweih - zehn Verletzte

Eigentlich wollten die Menschen auf einer Kirchweih feiern. Doch statt eines ausgelassenen Abends müssen zehn von ihnen medizinisch behandelt werden. Was ist passiert?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Rettungsdienst rückte nach den Notrufen aus. (Symbolbild)
    Der Rettungsdienst rückte nach den Notrufen aus. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa

    Zehn Menschen sind während einer Kirchweih im Landkreis Schwandorf durch versprühtes Reizgas verletzt worden. Zuvor soll es zu einem Streit auf der Feier in Pfreimd gekommen sein, teilte die Polizei mit. Dabei soll ein 18-Jähriger sein Tierabwehrspray gezückt und versprüht haben.

    Die zehn Leichtverletzten wurden vom Rettungsdienst behandelt, ins Krankenhaus musste niemand. Der junge Verdächtige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Details zu dem Streit gab es vorerst keine. Es wird ermittelt.

