Rettungsdienst meldet Todesfall vor Wiesn-Start

Noch vor Eröffnung des Oktoberfestes ist eine 70 Jahre alte Frau im Bereich der Schausteller-Wohnwagen gestorben. Am Morgen ging ein Notruf bei den Einsatzkräften ein, wie der Wiesn-Sanitätsdienst der Aicher Ambulanz mitteilte. Ein Einsatzteam war schnell vor Ort und begann mit der Reanimation. Diese blieb den Angaben zufolge erfolglos – die Frau starb noch vor Ort. Genauere Angaben zur Todesursache machte der Wiesn-Sanitätsdienst zunächst nicht. Ein Kriseninterventionsteam übernahm die Betreuung der Angehörigen.

