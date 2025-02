Schlägerei in Schule - Neun Verletzte laut Polizei

Zwei Lehrkräfte und sieben Schüler sind bei einer Schlägerei in einer Mittelschule in Hilpoltstein (Landkreis Roth) verletzt worden. Das sagte ein Pressesprecher der Polizei. Demnach war ein Streit zwischen mehreren Schülerinnen und Schülern aus bislang unklaren Gründen am Freitagvormittag ausgebrochen. Zwei Lehrkräfte hätten daraufhin versucht, die Auseinandersetzung zu schlichten. Ersten Erkenntnissen zufolge seien sie dabei von einem 14-Jährigen angegriffen worden.

Insgesamt seien neun Menschen leicht verletzt worden. Ein Rettungswagen war vor Ort. Die Verletzten seien jedoch selbst zum Arzt gegangen. Die Polizei ermittelt bislang nur gegen den 14-Jährigen wegen vorsätzlicher Körperverletzung, wie es weiter hieß. Weitere Details gab es bislang nicht.