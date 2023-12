Notfälle

Schneedecke auf Kamin: Hitzestau und 200.000 Euro Schaden

Zu viel Schnee auf dem Kamin: Nach dem Anzünden eines Holzofens in Kraiburg am Inn (Landkreis Mühldorf am Inn) ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden.

Die dicke Schneedecke auf dem Kaminabzug habe am Montag zu einem Hitzestau im Kamin und in der Zwischendecke geführt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Mehrere Feuerwehren rückten aus. Trotz des Rauchs blieb der 43 Jahre alte Bewohner glücklicherweise unverletzt. (dpa)

