Schon wieder drei Bombendrohungen in Bayern

Die Welle der Bombendrohungen reißt nicht ab.

Die Augsburger Polizei sperrte am Freitag vorübergehend das Maria-Theresia-Gymnasium in Bayerns drittgrößter Stadt. Bei der Suche mit Sprengstoffspürhunden wurden jedoch keine verdächtigen Gegenstände gefunden, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums sagte. Das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord berichtete von zwei Drohungen gegen eine Schule und ein Erlebnisbad, nannte jedoch die Orte nicht. Gefahr bestand auch dort nach Einschätzung der Ermittler nicht.

Bundesweit hat es in den vergangenen Wochen täglich Meldungen über Bombendrohungen gegeben. In mehreren Fällen stellten die Verfasser dabei einen Bezug zur Terrorgruppe Hamas her. Ob das auch bei den aktuellen Bombendrohungen der Fall war, teilte die Polizei nicht mit. Zum Verlauf der Ermittlungen hält sich die Polizei bedeckt. Eine Frage dabei ist, ob ein Einzelner, eine Gruppe oder mehrere unabhängig voneinander aktive Täter die Drohungen verschicken.

(dpa)