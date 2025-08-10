Senior wendet auf Bundesstraße - Biker schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei Medlingen (Landkreis Dillingen an der Donau) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 73-jährige Autofahrer habe auf der Bundesstraße gewendet, teilte die Polizei mit. Dabei habe er den hinter ihm fahrenden 62-jährigen Biker wohl nicht gesehen. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Senior blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun.

