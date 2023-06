Zwei Seniorinnen sterben nach mutmaßlichen Badeunfällen

Eine 88 Jahre alte Frau ist nach dem Baden in einem oberbayerischen Fluss gestorben, eine 77-Jährige nach dem Schwimmen in einem schwäbischen See. Die Polizei geht bei beiden nicht von Fremdbeteiligung aus.

Zwei Seniorinnen sind bei mutmaßlichen Badeunfällen in Oberbayern und Schwaben gestorben. Eine 88-Jährige habe von anderen Badegästen nahe Seeon-Seebruck (Landkreis Traunstein) ans Ufer des Flusses Alz gerettet werden müssen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie sei am Freitagabend in der Nähe einer Schwanenfamilie in Not geraten. Es gebe jedoch keine Hinweise auf einen Angriff der Tiere oder eine weitere Fremdbeteiligung, sagte ein Polizeisprecher.

Die Seniorin habe am Ufer das Bewusstsein verloren. Trotz Reanimationsversuchen der Ersthelfer und des Notarztes starb sie dort kurze Zeit später. Der Unfallhergang und die genaue Todesursache müssen nach Polizeiangaben noch ermittelt werden. Es werde aber nach ersten Erkenntnissen von einem medizinischen Grund ausgegangen.

Bei einem weiteren Badeunfall in Schwaben ist eine 77-Jährige gestorben. Die Seniorin war von mehreren Badegästen des Sees nahe Thannhausen (Landkreis Günzburg) bewusstlos ans Ufer gebracht worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Frau soll am Montag versucht haben, sie zu reanimieren. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin ins Klinikum, wo sie nach Polizeiangaben später starb.

Hinweise auf Fremdbeteiligung oder Suizid gebe es nach ersten Erkenntnissen nicht, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Die genaue Todesursache und der Unfallhergang blieben zunächst unklar.

(dpa)