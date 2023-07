Tod im "Zahmen Kaiser": Wanderer stürzt 160 Meter ab

Ein 62-jähriger Deutscher ist bei einer Wanderung im Tiroler Kaisergebirge ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei wurde die Leiche des Mannes aus dem Landkreis München am Montag im Gemeindegebiet von Walchsee (Bezirk Kufstein) gefunden. Der Bergwanderer war laut Alpinpolizei im Bereich der Pyramidenspitze im "Zahmen Kaiser" rund 160 Meter von einem schroffen und brüchigen Grat in den Tod gestürzt. Der Mann war am Sonntag von seiner Tochter als vermisst gemeldet worden.

(dpa)