Verdächtiger Gegenstand: Häuser in Nürnberg evakuiert

In Nürnberg sind wegen eines verdächtigen Gegenstands in einem Anwesen mehrere Häuser evakuiert worden.

Das Gebiet und die Straße um den Einsatzort wurden abgesperrt, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Die Polizei bat, den Bereich zu meiden. Um was für einen Gegenstand es sich genau handelt, war zunächst unklar. Die Polizei hatte demnach am Mittwoch um kurz vor 14.00 Uhr von dem Gegenstand erfahren. Weitere Angaben konnte die Sprecherin zunächst nicht machen.

(dpa)