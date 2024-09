Vergessene Kleidung am Weiher löst Vermisstensuche aus

Liegengelassene Kleidung hat an einem Weiher im Landkreis Dingolfing-Landau eine Vermisstensuche ausgelöst. Ein Zeuge habe die Kleidung am Ufer in Mamming entdeckt und daraufhin den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit. Ein Großaufgebot der Feuerwehr suchte mithilfe der Wasserwacht, der Polizei und einer Rettungshundestaffel den Bereich umgehend ab. Erst nach mehr als drei Stunden wurde die Suche am späten Donnerstagabend abgebrochen. Die Ermittler vermuteten, dass jemand die Kleidung dort vergessen hatte.