Vermisster 79-Jähriger aus Oberbayern wohl erfroren

Ein seit Ende Februar vermisster 79-Jähriger aus Oberbayern ist laut Polizei wohl erfroren.

Der Mann war zuletzt in einem Pflegeheim in Mühldorf am Inn untergebracht, so die Polizei am Freitag.

Am vergangenen Sonntag fanden Zeugen den Angaben zufolge die Leiche des Mannes in einem leer stehenden Haus. Bei Untersuchungen konnte der 79-Jährige demnach zweifelsfrei identifiziert werden. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht.

(dpa)