Vermisster 81-Jähriger tot aufgefunden

Ein seit zwei Wochen vermisster 81-Jähriger ist in Deggendorf tot aufgefunden worden.

Ein Naturfilmer fand den Mann am Sonntag in einem Gestrüpp, wie die Polizei am selben Tag mitteilte. Der 81-Jährige hatte am 24. März das Krankenhaus verlassen und wurde daraufhin intensiv von der Polizei gesucht. Die Suche wurde zunächst erfolglos eingestellt. Die Umstände seines Todes waren zunächst unklar.

(dpa)