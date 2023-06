Notfälle

Verpuffung in Wohnhaus in Unterfranken; Mehrere Verletzte

Bei einer Verpuffung in einem Keller in einem Wohnhaus im unterfränkischen Obereisenheim sind am Sonntagabend mehrere Menschen verletzt worden.

Ein 48-Jähriger habe schwere Verbrennungen und sei in eine Spezialklinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Fünf weitere Personen im Alter zwischen 22 und 68 Jahren wurden wegen einer Rauchgasvergiftung ärztlich behandelt werden. Durch die Verpuffung entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Ursache ist noch unklar. Gegen 17.45 Uhr hätten mehrere Anwohner der Gemeinde einen lauten Knall ähnlich einer Explosion gehört, hieß es. Noch am Abend habe die Kriminalpolizei Würzburg mit der Suche nach der Ursache für das Unglück begonnen. (dpa)

