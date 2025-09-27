Icon Menü
Notfälle: Wiesn-Gelände wegen Überfüllung geschlossen

Notfälle

Wiesn-Gelände wegen Überfüllung geschlossen

Zu viele Feiernde, kein Durchkommen: Das Oktoberfest platzt aus allen Nähten. Was vor Ort passierte.
Von dpa
    Der Andrang auf der Wiesn war riesig.
    Der Andrang auf der Wiesn war riesig. Foto: Felix Hörhager/dpa

    Das Münchner Oktoberfest ist am späten Samstagnachmittag wegen Überfüllung geschlossen worden. Zum Tischwechsel um 17.00 Uhr seien so viele Menschen auf dem Gelände gewesen, das nichts mehr vor und zurück ging, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums der dpa.

    Dadurch seien Menschen teils in Panik verfallen, hätten um Hilfe gerufen und den Notruf gewählt. «Es waren einfach zu viele.» Etwa eine halbe Stunde lang habe großes Gedränge geherrscht. Inzwischen sei die Situation wieder entspannter. «Kommt nicht mehr auf das Oktoberfest», teilte die Polizei auf X mit.

