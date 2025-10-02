Icon Menü
Notfälle: Wiesnbesucher auf den Kopf geschlagen und schwer verletzt

Notfälle

Wiesnbesucher auf den Kopf geschlagen und schwer verletzt

Mitten im Wiesn-Trubel schlägt ein Unbekannter zu – ein 29-Jähriger landet schwer verletzt im Krankenhaus. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Menge.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Wer hat etwas beobachtet?
    Wer hat etwas beobachtet? Foto: Daniel Karmann/dpa

    Ein 29 Jahre alter Wiesnbesucher ist von einem Unbekannten bewusstlos geschlagen und schwer verletzt worden. Der Täter habe dem Mann am Mittwochabend derart heftig ins Gesicht geschlagen, dass er zu Boden gegangen sei, sagte ein Polizeisprecher. Der 29-Jährige habe dabei ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Die Aicher Ambulanz kümmerte sich um die Erstversorgung, anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Täter und bittet um Zeugenhinweise

