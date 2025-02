Zwei 18-Jährige durch Glasflasche und Pfefferspray verletzt

Mit einer Glasflasche hat ein 18-Jähriger auf einen Gleichaltrigen eingeschlagen und ihn am Regensburger Bahnhof am Kopf verletzt. Der junge Mann habe zuvor mit einem 17-Jährigen gestritten, teilte die Bundespolizei mit. Dabei habe sich der ebenfalls 18-Jährige eingemischt. Daraufhin habe der mutmaßliche Täter die Flasche so oft gegen seinen Kopf geschlagen, bis sie zerbarst.

Selbst danach soll er mit der Faust auf ihn eingeschlagen haben, wie es hieß. Der 17-Jährige habe daraufhin sein Pfefferspray gezückt und dem Angreifer ins Gesicht gesprüht. Eine Streife fand den vom Pfefferspray verletzten Mann anschließend in einer naheliegenden Straße.

Er sowie der am Kopf verletzte 18-Jährige kamen in Krankenhäuser. Laut einer Pressesprecherin erlitten sie leichte Verletzungen. Beide Männer seien alkoholisiert gewesen.