Zwei Brände binnen Stunden in selber Asylunterkunft

Binnen weniger Stunden hat es in einer Asylunterkunft in Eitting nördlich von München zwei Mal gebrannt.

Die Feuer brachen am Freitagabend im Abstand von etwa dreieinhalb Stunden aus, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar, die Ermittlungen durch die Polizei laufen. Hinweise auf Brandstiftung lagen am Samstagvormittag nicht vor. Der Sachschaden wird auf rund eine halbe Million Euro geschätzt. Das Haus ist unbewohnbar.

Das als Asylunterkunft genutzte Doppelhaus liegt im abgelegenen Ortsteil Eittingermoos. Der erste Brand wurde laut Polizei um 18.00 in einer der beiden Doppelhaushälften gemeldet und gelöscht. Da die andere Doppelhaushälfte nicht betroffen war, wurden die acht Bewohner des betroffenen Hausteils zunächst dorthin verlegt. Gegen 21.30 brach allerdings auch dort ein Feuer aus. Weswegen die dort insgesamt 15 anwesenden Bewohner in eine andere Unterkunft im Landkreis verlegt wurden. Die Feuerwehr war mit rund 100 Personen vor Ort.

(dpa)