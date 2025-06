Zehn Menschen bei Unfall mit zwei Linienbussen verletzt

Zehn Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Linienbusse in Berchtesgaden (Landkreis Berchtesgadener Land) leicht verletzt worden. Ein 49 Jahre alter Busfahrer sei in eine Haltebucht gefahren, in dem bereits ein Linienbus gestanden habe, teilte die Polizei am Abend mit. Demnach fuhr der 49-Jährige wegen eines Fahrfehlers auf den anderen Bus auf.

Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde der Fahrer des auffahrenden Busses eingeklemmt und befreit. In seinem Fahrzeug waren demnach keine Insassen. Er kam in ein Krankenhaus. Im zweiten Linienbus seien 15 Menschen gewesen.

Auch die 57 Jahre alte Fahrerin des anderen Busses sowie acht Fahrgäste aus ihrem Bus wurden leicht verletzt - einige kamen in Krankenhäuser, wie es hieß. Der Schaden wurde auf rund 150.000 Euro geschätzt, beide Busse wurden abgeschleppt.