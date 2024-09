Einkaufsbeutel in der Türe – Mann von S-Bahn mitgeschleift

Weil er seine in der Tür eingeklemmte Einkaufstüte nicht losließ, ist ein bislang unbekannter Mann in München mehrere Meter von einer anfahrenden S-Bahn mitgeschleift worden. Er habe sich dabei blutende Kopfverletzungen zugezogen, teilte die Bundespolizei mit. Der Mann habe zuvor versucht, in den Zug einzusteigen. Dabei hätten sich die Türen geschlossen und den Beutel eingeklemmt.

Erst nach einer Zwangsbremsung habe die S-Bahn angehalten, hieß es. Der Mann wurde anschließend von den Einsatzkräften eines Rettungswagens versorgt. Bis die Polizei ankam, war er schon verschwunden. Der Mann sowie Zeugen des Vorfalls vom vergangenen Donnerstag werden gebeten, sich zu melden.