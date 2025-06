Badegäste haben einen leblosen Mann in einem Badeweiher in Mamming (Landkreis Dingolfing-Landau) entdeckt. Der 82-Jährige trieb auf dem Bauch liegend im Wasser. Ein Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Umständen des Todes am Sonntag. Hinweise auf Fremdschulden gebe es nicht.

