Arbeiter wird auf Dachauer Baustelle schwer verletzt

Ein Mann ist während seiner Arbeit an einer Schneidemaschine auf einer Dachauer Baustelle an der Hand schwer verletzt worden. Die Maschine arbeite mit Wasserhochdruck, teilte die Polizei mit. Es war unklar, wie genau der 51-Jährige am Mittwoch mit der Hand unter den mehrere Tausend Bar starken Wasserstrahl kam. Die Hand sei nicht amputiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Demnach trug der Mann Schutzkleidung. Er wurde in eine Münchner Klinik gebracht. Es wird nun ermittelt.

