Fahrendes Auto gerät in Brand - Dreijährige schwer verletzt

Ein Wagen mit einer sechsköpfigen Familie an Bord ist während der Fahrt im Landkreis Augsburg in Flammen aufgegangen und eine Dreijährige dabei schwer verletzt worden. Das Auto habe vermutlich wegen eines technischen Defekts bei Adelsried Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Der 47 Jahre alte Fahrer versuchte demnach am Samstagabend erst vergeblich, das Auto anzuhalten und rettete dann gemeinsam mit der Mutter drei der Kinder aus dem rollenden Fahrzeug.

Während er seine dreijährige Tochter retten wollte, sei der Wagen jedoch eine Böschung hinuntergerutscht, hieß es weiter. Der 47-Jährige verletzte sich leicht. Das Mädchen erlitt durch das Feuer schwere Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto brannte vollständig aus.