Fass mit Phosphor explodiert: Mann schwer verletzt

Bei der Explosion eines mit Phosphorlappen gefüllten Fasses in Oberbayern ist ein Mann schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Fass am Donnerstag beim Umladen auf einem Lagerplatz einer Sonderabfall-Entsorgung in Baar-Ebenhausen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) explodiert.

Der 58-jährige Lastwagenfahrer, welcher das Fass abgeliefert hatte, wurde bei der Verpuffung schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei erlitt der Mann keine Verbrennungen, sondern durch das Einatmen des Gases vor allem Verletzungen an der Luftröhre. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Warum das Fass explodierte, war zunächst unklar.

(dpa)