Feuerwehr befreit eingeklemmten Finger von Vierjähriger

Um den Finger einer Vierjährigen zu befreien, der in der Halterung einer Sprossenwand eingeklemmt war, war die Feuerwehr in München rund zwei Stunden beschäftigt.

Das Mädchen war am Dienstag in einem Kindergarten mit ihrem Finger in einem Vierkantrohr hängen geblieben, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Weder das Kind noch die Erziehenden schafften es, den Finger zu befreien.

Die Feuerwehrleute schraubten den Angaben zufolge das Metallteil von der Sprossenwand und verwendeten hydraulisches Werkzeug, das eigentlich dazu benutzt wird, Menschen nach einem Unfall aus ihrem Auto zu schneiden. So sollte das Rohr auseinandergedrückt werden. Laut Feuerwehr zeigte sich das Rohr davon jedoch "völlig unbeeindruckt". In kleinen Schritten arbeiteten sich die Einsatzkräfte weiter vor und schafften es, das Rohr zum Finger hin zu öffnen. Zur Ablenkung durfte das Mädchen den Film "Die Eiskönigin" während der Arbeiten ansehen. Nachdem der Einsatz beendet war, konnte es unbeschadet seinem Vater übergeben werden.

(dpa)