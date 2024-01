Frau von Silvesterrakete getroffen und schwer verletzt

Eine Frau ist in Oberfranken durch eine Silvesterrakete schwer verletzt worden.

Die 34-Jährige sei in Hof in der Nacht auf Neujahr von der Rakete im Brustbereich getroffen worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Dabei sei die Rakete abgelenkt worden und auf Höhe des Kopfes der Frau explodiert. Die Frau erlitt den Angaben nach ein Knalltrauma und schwerwiegende Gesichtsverletzungen. Sie kam in eine Klinik. Laut Polizei war die Rakete zuvor aus einer Gruppe von mehreren Menschen abgeschossen worden.

(dpa)