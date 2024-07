Hund mit Kleiderbügel aus Auto befreit

Mit einem Kleiderbügel hat die Polizei in Hirschau (Landkreis Amberg-Sulzbach) einen Hund aus einem Auto befreit. Das Tier sei bei am Mittwochmittag bei Außentemperaturen um die 24 Grad eingeschlossen und der Halter des Autos nicht zu erreichen gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Um zu vermeiden, dass der Hund durch steigende Temperaturen in Gefahr gerät, verschafften sich die Beamten Zugang zu dem Wagen - mit einem Kleiderbügel über ein leicht geöffnetes Fenster.

Sie versorgten den Hund mit Wasser, bis er von seiner Besitzerin auf der Dienststelle abgeholt wurde. Die Polizei wies die 82-Jährige eindringlich auf die Gefahren hin, sagte ein Sprecher. Die Frau sei einsichtig und der Hund in einem guten Zustand gewesen, weshalb die Polizei von einer Strafanzeige abgesehen habe.