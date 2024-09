Mann per Rettungshubschrauber aus Isar gerettet

Mithilfe eines Rettungshubschraubers ist ein 24-Jähriger in München aus der Isar gerettet worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, bemerkten Mitarbeiter eines Vermessungstrupps den Mann in dem Fluss, in dem sich durch den erhöhten Wasserstand eine reißende Strömung entwickelt hatte.

Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten sich daraufhin entlang des Flusses und an flussabwärts gelegenen Brücken positioniert. Auch zwei Hubschrauber waren nach Angaben der Feuerwehr bei der Suche nach dem Mann im Einsatz. Aus der Luft habe die Besatzung eines Rettungshubschraubers den 24-Jährigen entdeckt, der sich an einem Ast festgehalten habe.

Ein Notfallsanitäter habe sich vom Hubschrauber abgeseilt und dem Mann eine Schlinge unter die Achseln gelegt, erklärte ein Feuerwehrsprecher. So sei er schließlich ans Ufer gebracht worden. Entkräftet und unterkühlt sei der Gerettete ins Krankenhaus gebracht worden. Weshalb der Mann in den Fluss gelangt war, war zunächst unklar.