Frau durch Stichflamme aus Gasgrill schwer verletzt

Beim Anzünden eines Gasgrills hat eine Frau in Oberbayern durch eine Stichflamme schwere Verbrennungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, stand die 41-Jährige am Freitag in Rosenheim seitlich neben dem Grill, als ein 33-Jähriger die Flamme entzündete.

Daraufhin schoss Polizeiangaben zufolge eine Stichflamme heraus und traf die Frau am Oberkörper und am Kopf. Sie wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die alarmierten Rettungskräfte forderten vorsorglich einen Hubschrauber an, brachten die Verletzte aber schließlich mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus, wie es weiter hieß. Gegen den 33-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung.