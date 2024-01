Notfall

Kletterunfall in München: Mann schwer verletzt

Ein 52-Jähriger hat beim Klettern in einer Halle in München auf etwa zehn Meter Höhe den Halt verloren und ist trotz Sicherung an der Wand abgerutscht.

Der Mann wurde bei dem Unfall am Dienstag schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei nicht von Fremdverschulden aus. (dpa)

