Kuh attackiert deutsche Urlauberin in Tirol

Eine Kuh hat eine Deutsche im Urlaub in Tirol attackiert und verletzt.

Ein Hubschrauber musste die 64-Jährige aus Nordrhein-Westfalen bergen und mit Prellungen und Blutergüssen in eine Klinik fliegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Frau war am Montag mit ihrem Mann auf einem Forstweg in Mieders bei Innsbruck an einer Kuhherde vorbeigelaufen. Plötzlich sprang eine Mutterkuh sie von hinten an, wie die Polizei laut Nachrichtenagentur APA erklärte. Die Urlauberin stürzte in einen Graben, wo die Kuh noch auf sie gestiegen sein soll. Nach Polizeiangaben hatte das Paar vorher versucht, die Gruppe von Kühen mit Kälbern mit viel Abstand zu umgehen.

(dpa)