Lebloser Mann in Baggersee in Oberfranken gefunden

Ein 63-Jähriger ist leblos in einem Baggersee im oberfränkischen Landkreis Bamberg gefunden worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe eine Angehörige den Mann am Sonntagabend auf dem Rücken treibend entdeckt. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Den Angaben nach sei der Mann eines natürlichen Todes gestorben. Weitere Details zur Todesursache konnte ein Polizeisprecher am Montag zunächst nicht nennen.

(dpa)