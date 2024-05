Mann mit Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus

Ein Mann mit einer Schreckschusswaffe hat in der Nürnberger Innenstadt einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Mehrere Passanten riefen am Mittwoch den Notruf an und meldeten einen mit einer Schusswaffe und einem Messer bewaffneten Mann, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beamte nahmen den 32-Jährigen in Gewahrsam und stellten die Schreckschusswaffe sicher. Ein Messer fanden sie nicht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stand der Mann unter Einfluss von Betäubungsmittel. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Waffengesetz ermittelt.

(dpa)