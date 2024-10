Polizei ermittelt nach Hotelbrand in Bamberg

Nach einem Brand in einem Bamberger Hotel dauern die Ermittlungen der Polizei an. Es gebe noch keine Erkenntnisse zur Ursache, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken. Bei dem Feuer am Wochenende waren zwölf Menschen verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Der Zustand des 67 Jahre alten Mannes war weiterhin unverändert, wie es hieß.

Ersten Erkenntnissen zufolge war das Feuer am Freitagabend in einer Küche im ersten Obergeschoss ausgebrochen, die allen Hotelgästen zugänglich war.

Das Hotel sei daraufhin evakuiert und die Flammen innerhalb von eineinhalb Stunden gelöscht worden. Es sei ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich entstanden, hatte die Polizei mitgeteilt.

Nach Angaben der zuständigen Leitstelle zogen sich alle Verletzten Rauchvergiftungen zu, zwei kamen deshalb in ein Krankenhaus. Die Opfer im Alter zwischen 16 und 81 Jahren stammen laut Polizei aus verschiedenen Bundesländern.