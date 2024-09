Radfahrer in Oberbayern stirbt nach Zusammenbruch

Ein Radfahrer ist in Oberbayern bewusstlos zusammengebrochen und trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben. Der 56-Jährige war am Samstag auf einem steilen Weg in der Nähe von Schneitzlreuth (Landkreis Berchtesgadener Land) unterwegs, wie ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes mitteilte.

Eine Begleiterin des Mannes war demnach ein Stück vorausgefahren und dann umgekehrt, als der Mann nicht nachkam. Als die Frau ihn fand, verständigte sie den Notruf. Ein Hubschrauber und 24 Bergretter waren den Angaben zufolge im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann aus dem Landkreis Altötting akut internistisch erkrankt. Die Frau wurde vom Kriseninterventionsdienst der Bergwacht betreut.