S-Bahn entgleist an Bahnhof: Stammstreckenteil gesperrt

Eine S-Bahn ist an einem Münchner Bahnhof entgleist - wie es dazu kam, ist vorerst noch unklar.

Die Stammstrecke sei am Donnerstagmorgen bis auf weiteres zwischen Pasing und dem Ostbahnhof gesperrt.

Keiner der 15 Insassen wurden bei dem Vorfall in der Nacht verletzt, wie Sprecherinnen der Bundespolizei und der Deutschen Bahn (DB) sagten. Demnach sprang kurz nach der Ausfahrt am Isartor das Drehgestell der S-Bahn aus dem Gleis. Der Zug sollte noch am Morgen geborgen werden. Eine Schätzung zum Schaden sowie weitere Details waren vorerst nicht bekannt.

(dpa)