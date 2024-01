Seniorin nach Brand in Wohnung gestorben

Eine Seniorin ist nach einem Brand in ihrer Wohnung in Oberbayern gestorben.

Brandverletzungen seien wohl mitursächlich für den Tod der 74-Jährigen gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Todesfalls und der Brandursache dauerten zunächst an.

In der Nacht auf Donnerstag war demnach der Rettungsdienst in die Wohnung in Pullach im Isartal (Landkreis München) gerufen worden. Die Einsatzkräfte fanden dort die 74-Jährige mit Brandverletzungen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie noch am Donnerstag starb.

(dpa)