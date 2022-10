Suche nach Vermisstem in Niederbayern eingestellt

Die Suche nach dem vermissten 25-Jährigen im Landkreis Deggendorf ist erfolglos geblieben und vorerst beendet.

Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Am Samstagabend war der 25-Jährige beim Feiern auf Höhe der Isarwelle in Plattling in den Fluss gefallen und abgetrieben. Einsatzkräfte hatten am Wochenende und am Montag zunächst weiter nach dem Mann gesucht.

(dpa)