Suche nach vermisster Person in der Donau erneut abgebrochen

Die Suche nach der oder dem Vermissten in der Donau in Ulm ist erneut abgebrochen worden. Es sei mit einem Hubschrauber gesucht worden, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Nähere Angaben dazu, wieso der Einsatz am Vormittag dann wieder abgebrochen wurde, machte der Polizist zunächst nicht. Er kündigte eine weitere Mitteilung im Laufe des Tages an.

Der Mann oder die Frau soll am späten Freitagnachmittag mit einer kleinen Gruppe in dem Fluss schwimmen gegangen sein, sagte ein Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Zeugen sollen dann beobachtet haben, wie die Person unterging. Seitdem werde sie vermisst. Weder Alter noch Geschlecht gab die Polizei bislang bekannt.

Icon Vergrößern Rettungskräfte sind auf der Donau auf der Suche nach dem oder der Vermissten im Einsatz. Foto: Marius Bulling/dpa Icon Schließen Schließen Rettungskräfte sind auf der Donau auf der Suche nach dem oder der Vermissten im Einsatz. Foto: Marius Bulling/dpa

