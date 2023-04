Zeuge zieht lebensgefährlich unterkühlten Senior aus Bach

Ein aufmerksamer Autofahrer hat einen lebensgefährlich unterkühlten Senior aus einem Bach im Landkreis Forchheim gezogen.

Ein aufmerksamer Autofahrer hat einen lebensgefährlich unterkühlten Senior aus einem Bach im Landkreis Forchheim gezogen. Der 43-Jährige habe den regungslosen Körper beim Vorbeifahren gesehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Wieso der 60-Jährige am Freitag in den Bach gefallen ist, war zunächst noch unklar. Er wurde in eine Klinik gebracht. Sein Gesundheitszustand hatte sich am Samstag gebessert.

(dpa)