Mann tot in Wohnung mit hohem Kohlenmonoxid-Gehalt gefunden

Rettungskräfte haben in einer Wohnung in Niederbayern einen toten Mann gefunden.

Seine Ehefrau sei schwer verletzt per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Nachdem ein Nachbar am Donnerstag die Polizei verständigt hatte, hätten Feuerwehrleute in der Wohnung in Dingolfing mit entsprechenden Warnmeldern einen erhöhten Kohlenmonoxid-Gehalt festgestellt.

Die Polizei ermittelte, ob ein Defekt an der Heizung im Haus dazu geführt haben könnte. Am Freitag sollte die Leiche des 66-Jährigen obduziert werden, um die genaue Todesursache herauszufinden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung oder ein Gewaltdelikt lagen den Ermittlern demnach zunächst nicht vor.

(dpa)