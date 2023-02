13-Jähriger mit Softair-Pistole verursacht Polizeieinsatz

Ein 13-Jähriger mit einer Softair-Pistole hat in Nürnberg einen Polizeieinsatz verursacht.

Zuvor hatten Zeugen einen Jugendlichen mit einer Schusswaffe in der Nähe einer Schuhe gemeldet, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Mehrere Polizeistreifen trafen bei dem Vorfall am Freitag schließlich auf den 13-Jährigen mit der Softair-Pistole. Nach einem kurzen Gewahrsam wurde der Jugendliche an seine Eltern übergeben. Die Pistole stellte die Polizei sicher.

(dpa)