23-Jähriger stellt sich nach Fahrerflucht

Der Fahrer, der in Nürnberg einen Fußgänger tödlich verletzt hat, hat sich am Sonntagabend gestellt.

Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der 23-Jährige hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Nürnberg einen Fußgänger überfahren und tödlich verletzt. Er und ein zweiter Autofahrer waren laut Polizei mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt gefahren, als der 23-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor und auf den Bürgersteig kam. Er überfuhr den Fußgänger, der auf dem Gehweg unterwegs war. Dieser sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Der Fahrer floh, auch der zweite Wagen entfernte sich vom Unfallort, ohne anzuhalten. Warum der 23-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ist bisher unklar.

(dpa)