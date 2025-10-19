Nürnberg: Zwei Unbekannte überfallen 41-Jährigen mitten in der Stadt

Zwei bislang unbekannte Täter überfielen in der Nacht auf Samstag, 18. Oktober, einen 41-jährigen Mann in der Nürnberger Innenstadt.

Nachts zwischen 0.30 Uhr und 0.45 Uhr habe der 41-Jährige seine Notdurft verrichtet, woraufhin zwei Männer auf ihn zukamen, ihm gegen den Kopf und ins Gesicht schlugen und ihm seine Geldbörse aus der Hosentasche klauten.

Überfall in Nürnberger Innenstadt: Mann muss mit Verletzungen ins Krankenhaus

Der 41-Jährige musste zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken führten am Tatort eine Spurensicherung durch.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe von Zeuginnen und Zeugen. Sie sucht Zeugen, die im Tatzeitraum etwas gesehen oder Hinweise zur Identifizierung der beiden Täter geben können. Sie können sich bei der Polizei melden unter der Nummer 0911 2112-3333.

Die gesuchten Personen sind zwischen 20 und 35 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß mit kurzen schwarzen Haaren, einem südländischen Erscheinungsbild und sie sprachen nach Polizeiangaben Deutsch mit Akzent.

