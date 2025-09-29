Icon Menü
Nürnberg: 66-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall mit Lkw

Nürnberg

66-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall mit Lkw

In Nürnberg ist ein Mann zwischen einem Lkw und dem dazugehörigen Anhänger eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Die Kripo ermittelt zu dem Arbeitsunfall.
Von Viola Koegst
    •
    •
    •
    Der Arbeiter starb noch am Unfallort.
    Der Arbeiter starb noch am Unfallort. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Am Sonntagabend ist ein 66-jähriger Mann in Nürnberg bei einem Betriebsunfall tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Der Mann hatte auf dem Firmengelände an der Hamburger Straße im Süden der Stadt offenbar versucht, den Anhänger bei einem Lkw anzuhängen und war dafür unter das Fahrzeug geklettert. Hier wurde er zwischen dem Sattelzug und dem Auflieger eingeklemmt.

    Mann schwer verletzt aufgefunden

    Dort fand ihn ein Zeuge gegen 22 Uhr schwer verletzt auf. Der Zeuge alarmierte einen Notarzt, der vor Ort versuchte, den Verletzten zu reanimieren. Die Maßnahmen blieben jedoch erfolglos und der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt zum Unfallhergang.

