83-Jähriger fährt mit Auto in Treppenabgang von Bahnstation

In der Nürnberger Fußgängerzone ist ein älterer Mann mit seinem Auto versehentlich in den Treppenabgang einer U-Bahnhaltestelle gefahren.

Der Wagen des 83-Jährigen sei am Mittwochnachmittag nach drei Stufen an einer Schwelle zum Stehen gekommen, berichtete ein Polizeisprecher. Der Mann blieb unverletzt. Fußgänger an der U-Bahnhaltestelle Lorenzkirche kamen nicht zu Schaden.

(dpa)