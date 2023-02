Bekannter bezahlt Strafe: Häftling wieder mit Hund vereint

Ein glückliches Ende für Hund und Herrchen: Nachdem ein Polizist ein paar Tage auf seinen Rüden aufgepasst hat, ist ein ehemaliger Häftling nun wieder mit seinem Haustier vereint.

Der 62-Jährige hatte eine verhängte Geldstrafe nicht zahlen können und musste deswegen für vierzig Tage ins Gefängnis, wie die Polizei mitteilte. Nach seiner Verhaftung am 19. Februar am Nürnberger Hauptbahnhof bot ein Polizist an, auf seinen dreijährigen Hund aufzupassen.

Ein entfernter Bekannter habe nun durch die Medien von dem Fall erfahren und die erforderliche Geldstrafe bezahlt. Der 62-Jährige kam frei. Am Freitag holte der Besitzer seinen Mischlingsrüden in der Bundespolizeiinspektion Nürnberg ab. "Odin" sei förmlich ausgeflippt, als er wieder bei seinem Herrchen war, sagte der 35-jährige Polizist, der auf den Hund aufgepasst hatte.

(dpa)